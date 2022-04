Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Domenica 10 Aprile 2022

In occasione dell'International Dark sky week e in concomitanza con il Primo Quarto di Luna, effettueremo una semplice passeggiata notturna lungo il promontorio di Capo Stella in compagnia delle Guide Parco e dell'Associazione Astrofili Elbani. Ci orienteremo tra le stelle, le costellazioni e i loro miti tra i magnifici profumi della macchia mediterranea all'inizio delle fioriture primaverili. Dopo la prima parte di passeggiata, osserveremo la Luna e quanto di più bello ci offre il cielo di aprile attraverso i telescopi messi a disposizione dall'Associazione.

Ritrovo: via capo di Stella, Lacona ore 21

Durata 2 ore e 30'

Difficoltà: media. Evento su prenotazione, gratuito.