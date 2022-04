Domenica 17 Aprile 2022

Primo appuntamento escursionistico dedicato al nuovo percorso realizzato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano all'isola di Capraia: un itinerario di grande fascino per scoprire la meraviglia dei paesaggi 'vulcanici', della flora e della fauna dell'isola. Partendo dalla piazza del paese percorreremo la bellissima e storica mulattiera che conduce al Monte Arpagna, un tempo utilizzata per gli approvvigionamenti della postazione della Marina Militare ivi collocata. Il nuovo itinerario prevede un periplo con panorami straordinari sull'isola e il mare: lungo il percorso le soste per le spiegazioni e il pranzo al sacco ci permetteranno di ammirare e vivere al meglio, in un susseguirsi di emozioni, la 'vulcanica bellezza' dell'isola. Al termine dell'anello conquisteremo la vetta, dove i resti dell'antica stazione semaforica resistono suggestivi al tempo e lo sguardo si perde nell'orizzonte del mare.

Ritrovo: ore 09:00 Piazza Milano

Durata: 6 h e 30'

Difficoltà: Impegnativo. Evento gratuito su prenotazione.