Lunedì 18 Aprile 2022

Escursione gratuita a piedi in direzione sud, da Giglio Castello, alla scoperta delle piante spontanee mediterranee nel territorio isolano, correlando usi officinali, tradizioni tipiche culinarie e usi in generale, comuni nelle isole dell'Arcipelago. Pranzo al sacco. Dopo pranzo ritorno a piedi a Giglio Castello, poster in omaggio per tutti i partecipanti.

Ritrovo: ore 10.00 Giglio Castello, Piazza Gloriosa

Durata: 6 Ore

Difficoltà: facile - su prenotazione, gratuito.