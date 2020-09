La Tua opinione conta!

(Porto Torres, 15 Set 20) Il Parco Nazionale dell'Asinara in collaborazione con l'Università di Sassari, Dipartimento di scienze economiche ed Aziendali sta svolgendo una ricerca per studiare il livello di soddisfazione di chi ha visitato l'Isola, la percezione dell'Asinara chi non l'ha ancora visitata e l'atteggiamento nei confronti dell'ambiente e dell'ecoturismo (forma di turismo incentrato sulla visita di aree incontaminate con l'obiettivo di studiare, ammirare e godere del paesaggio, della flora, della fauna e del patrimonio culturale di una destinazione turistica).

CLICCA QUI E COMPILA IL QUESTIONARIO!

grazie per la collaborazione!