Parco Aspromonte, lunedì 31 agosto inaugurazione Centro Visita Zomaro

(Santo Stefano Aspromonte, 26 Ago 20) Il Parco cresce e si struttura, guardando al futuro. Un nuovo punto di riferimento per attività didattiche e divulgative delle peculiarità floristiche aspromontane sullo Zomaro a Cittanova: lunedì 31 agosto alle ore 9:30 verrà inaugurato il Centro Visita del Parco.

Posto nell'area centro-nord del Parco, a circa 1.000 m di quota, nelle adiacenze del "villaggio Zomaro", facilmente raggiungibile anche dal versante jonico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la struttura ha la funzione di formare, informare ed educare alla conoscenza e alla conservazione delle flora del territorio del Parco composta da circa 2.500 specie e che costituisce oltre il 50% della flora regionale. L'evento inaugurale sarà accompagnato da un incontro sul tema la "Biodiversità nel Parco Nazionale dell'Aspromonte", coordinato dal sociologo Francesco Rao e al quale parteciperanno il segretario della VIII Commissione (Ambiente, Territorio e lavori Pubblici) On. Giuseppe D'Ippolito, il membro della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato e previdenza sociale), Sen. Giuseppe Auddino, il Presidente del Parco Leo Autelitano, , il Vice Presidente della Giunta regionale Antonino Spirlì, l'Assessore regionale all'Ambiente Sergio De Caprio, il Direttore del dipartimento Agricoltura della Regione Giacomo Giovinazzo, il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino, il già presidente della società Botanica italiana Francesco Maria Raimondo.

L'edificio è stato recentemente ristrutturato dall'Ente Parco dopo i ripetuti danneggiamenti subiti con atti vandalici negli anni scorsi. La zona sul quale sorge è di particolare pregio naturalistico grazie alla presenza di una ricca flora e alberi monumentali, numerose sorgenti, alcune delle quali terapeutiche e specie endemiche legate ai corsi d'acqua.

Per l'occasione sarà allestita una mostra fotografica permanente curata dall'associazione Aspromedia (foto Galluccio, testi Zurzolo), dal titolo "Flora in Cammino" che resterà sempre fruibile per i visitatori del Centro Visita dello Zomaro.

Ufficio Stampa Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte

