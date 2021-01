CETS Aspromonte, il 7 Gennaio nuovo Forum partecipativo

(Santo Stefano Aspromonte, 04 Gen 21) Prenderà il via Giovedì 7 gennaio alle ore 15.00 on-line su piattaforma Zoom, la seconda fase della CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile), del Parco Nazionale dell'Aspromonte che consentirà la certificazione degli operatori turistici.

Interverranno, insieme al Presidente dell'Ente, Leo Autelitano, il Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri e Luca Lombardi, Presidente dell'Associazione Guide Ufficiali.

Nel corso dell'evento, verrà presentato il progetto di formazione multidisciplinare rivolto a tutti ed in particolare agli operatori turistici del territorio, che si svolgerà dal 12 gennaio al 10 marzo.

Per partecipare al Forum CETS su Zoom, occorrerà registrarsi compilando il modulo on line al seguente indirizzo forms.gle/nM9q75i5dBRdv8kC6

Iscrizione limitata: max 100 partecipanti.



Per ulteriori info: guideparcoaspromonte@gmail.com