Allerta, sulle Cinque Terre e nello spezzino la rossa scatta alle 12 di venerdì

ARPAL HA EMANATO L’ALLERTA METEO ROSSA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

(Manarola - Sede-, 19 Dic 19)



Questi i dettagli di un passaggio diversificato negli orari, nei possibili estesi e gravi effetti al suolo su un terreno fragile e negli eventi atmosferici più intensi: oltre alle precipitazioni, infatti, avremo venti di burrasca forte e mareggiata intensa.



PONENTE DELLA REGIONE (ZONA A): GIALLA DALLE 6 ALLE 8 DI DOMANI, VENERDÌ 20 DICEMBRE (solo bacini piccoli e medi); POI ROSSA DALLE 8 ALLE 21 E ARANCIONE DALLE 21 ALLE 24 (tutti i bacini)



CENTRO PONENTE (ZONE B D): GIALLA DALLE 21 DI OGGI, GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ALLE 8 DI DOMANI, VENERDÌ 20 DICEMBRE; POI ROSSA DALLE 8 ALLE 21 E ARANCIONE DALLE 21 ALLE 24 (tutti i bacini)



CENTRO LEVANTE (ZONE C E): GIALLA DALLE 21 DI OGGI, GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ALLE 12 DI DOMANI, VENERDÌ 20 DICEMBRE (bacini piccoli e medi). POI ROSSA DALLE 12 ALLE 24 (tutti i bacini)

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E SEGUIRE LE DISPOSIZIONI DEI SINDACI.

Aggiornamenti sul sito WWW.ALLERTALIGURIA.GOV.IT

Considerata la zona a rischio in cui si trova la sede dell'Ente, come indicato nel piano di protezione civile del Comune di Riomaggiore, si informa che gli uffici del Parco rimarranno chiusi per la giornata di domani dalle ore 12 .

Verrà sospesa, sempre per la giornata di domani venerdì 14 ottobre, la vendita delle Cinque Terre Card.