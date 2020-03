Annullamento evento finale Maregot

(Manarola - Sede-, 05 Mar 20) In relazione alle misure straordinarie per il contenimento del COVID-19 che stanno interessando l'Italia siamo spiacenti di comunicarvi che l'evento del 1° aprile e il sopralluogo del giorno successivo sono annullati.

Stiamo al momento valutando la possibilità di posticipare l'evento a maggio, ma al momento non siamo in grado di dare alcuna indicazione precisa

Ad oggi è invece confermato il Comitato di Pilotaggio del 31/03 in modalità videoconferenza

Forniremo maggiori dettagli tecnici nelle prossime settimane

Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento

Cordialmente

_____________________________________________________

Chers partenaires

En relations aux mesures extraordinaires pour la contention du COVID-19 qui regardent l'Italie

Nous sommes désolés de vous informer que l'évènement du 1 avril et la visite de terrain du jour suivante sont annulés

On est à en train d'évaluer la possibilité de rapporter la conférence à mai, mais à ce moment on n'est pas en condition de vous donner des informations plus détaillés

Par contre on confirme que le Comité de Pilotage aura lieu le 31 mars en vidéo conférence

On vous transmettra les détails dans les prochaines semaines.

On reste à disposition pour tous éclaircissement

Bien Cordialement

___________________

Lo Staff Capofila - Progetto MAREGOT

Le Staff Chef de File - Projet MAREGOT