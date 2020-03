Il presidente Mattarella ha firmato il decreto “Cura Italia”

Sono 127 articoli per affrontare l'emergenza COVID19

(Roma, 18 Mar 20) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato il decreto legge "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19", come si legge in esso.

Il provvedimento consta di 127 articoli. Il Titolo primo contiene le "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale".