L'arte di raccontare l'arte su Instagram ai tempi della pandemia

La campagna #iorestoacasa promossa dal MiBACT ha aperto nuove frontiere per la comunicazione e le proposte interattive.

(Manarola , 24 Mar 20) Virtual tour e messa a disposizione di interi archivi sul web non erano azioni sconosciute a molte realtà culturali italiane, così come l'utilizzo dei social per forme creative di comunicazione. Ma oggi, dal Nord a Sud dell'Italia passando per il Centro e le isole, quella rivoluzione innovativa e tecnologica così anelata ha subito un'accelerazione senza precedenti, spingendo sulla grande possibilità di usufruire del nostro patrimonio in un click e rendendo ingegnosi e altamente creativi tutti i canali digitali possibili, per garantire intrattenimento sì, ma anche condivisione di stupore e meraviglia.

https://www.igersitalia.it/larte-di-raccontare-larte-su-instagram-ai-tempi-della-pandemia/?mc_cid=a606e63e32&mc_eid=fe43e697ba