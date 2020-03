Libri e audiolibri gratuiti messi a disposizione da Rai e Mondadori. #iorestoacasa

(Riomaggiore, 24 Mar 20) La Rai ha deciso di mettere a disposizione di tutti un centinaio di audiolibri.

Spegnete tutte le luci ed ascoltate; non c'è modo migliore per chiudere giornate come quelle che stiamo vivendo. Buon ascolto.

https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3--Ad-alta-voce--tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR3CcJ1sTuIBzF2i-XAdYCEw204gHpkr-oG9bXshoKTETlXZIV3Sxfv-B7g

Allo stesso modo la casa editrice Mondadori ha deciso di mettere dei libri gratis su eBook che possono essere facilmente scaricati al seguente link:

https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046