Un piano di sostegno straordinario per la viticoltura ligure

Coldiretti Liguria sollecita interventi urgenti per il settore, colpito duramente dall’emergenza Coronavirus

(Manarola, 27 Mar 20) «L'emergenza Coronavirus si è abbattuta sul commercio internazionale del Made in Liguria, che nell'anno passato aveva visto 1/3 della produzione agroalimentare varcare i confini dell'Unione Europea, con un aumento del 13% rispetto al 2018, crescita trainata dal settore vitivinicolo regionale, un settore che ad oggi soffre per il calo delle ordinazioni e le chiusure delle frontiere esterne dell'Unione Europea, chiusure che non devono ostacolare però la circolazioni delle merci.» È quanto afferma Coldiretti Liguria nel sollecitare interventi urgenti per il settore vitivinicolo regionale colpito duramente dall'emergenza Coronavirus. A pesare sul mercato interno è stata la chiusura forzata di ristoranti, alberghi e bar, che è stata successivamente estesa anche all'estero dove si sono peraltro moltiplicate le disdette per effetto delle difficoltà logistiche, della disinformazione, strumentalizzazione e concorrenza sleale con la campagna denigratoria sui prodotti italiani.

