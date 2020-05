Consiglio direttivo del Parco, sabato 30 maggio, in videoconferenza

(Riomaggiore, 27 Mag 20) Il presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre ha convocato il consiglio direttivo dell'Ente per il giorno 30.05.2020 alle ore 09.00 in collegamento da remoto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Comunicazione del Presidente;

Approvazione verbale seduta precedente;

Ratifica Provvedimenti del Presidente;

Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2020;

Bando per affidamento servizi di accoglienza turistica del parco – disposizioni;

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022- approvazione;

Piano del fabbisogno del personale 2018/2020 adeguamento disposizioni Mef;

Convenzione con Capitaneria di Porto – approvazione;

Covid 19 - passaggio dalla fase 2 alla fase 3 – indicazioni;

Varie ed eventuali