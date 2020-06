DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO n. 18 del 30.05.2020

(Riomaggiore, 05 Giu 20) Estensione provvisoria della validità delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di trasporto passeggeri, locazione e noleggio di unità da diporto all'interno dell'AMP già autorizzate nell'anno 2019, fino alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'anno 2020

Il consiglio direttivo delibera di consentire, nelle more della conclusione delle istruttorie previste dalle procedure pubbliche di selezione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività all'interno dell'AMP e fino alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l'assegnazione di dette autorizzazioni, l'estensione provvisoria della validità delle autorizzazioni rilasciate alle imprese e soggetti per l'esercizio delle sole attività di cui sopra già autorizzate nell'anno 2019, salvo il mantenimento dei requisiti previsti, e fermo l'assoluto rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus.

