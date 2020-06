Riaperto il Sentiero Verde Azzurro

Torna ad essere percorribile, a seguito degli interventi di riqualificazione realizzati dal Parco, il tratto del sentiero SVA - 592 da Corniglia a Monterosso.

(Manarola - Sede Parco Cinque Terre, 05 Giu 20) Il percorso che si sviluppa nella parte costiera della rete sentieristica del Parco, nei tratti da Corniglia a Vernazza e da Vernazza a Monterosso, è stato interessato dalla ricostruzione di 125 metri cubi di muri a secco crollati.

Invitiamo i camminatori a consultare il Vademecum dell'Escursionista, poche semplici regole per godere a pieno e in sicurezza, della ricca rete sentieristica del Parco e a verificare l'aggiornamento in tempo reale sullo stato di percorribilità dei percorsi su mappe.parconazionale5terre.it

Info rete sentieristica del Parco | ufficiosentieri@parconazionale5terre.it