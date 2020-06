Concessione contributi per apparati transponder AIS - ANNO 2020

Bando pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto destinati al cofinanziamento per la fornitura di apparati trasponder AIS, rivolto alle imprese di noleggio.

(Riomaggiore, 05 Giu 20) Il bando scaricabile al link disciplina le procedure di accesso ai finanziamenti e alle modalità di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi a fondo perduto, volti al parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di apparati trasponder AIS, destinati cioè al monitoraggio in remoto delle unità da diporto che presentano le seguenti caratteristiche: svolgono attività di locazione e noleggio all'interno dell'AMP; sono dotate di motori conformi alla direttiva 2013/53/UE (relativamente alle emissioni gassose ed acustiche) e già autorizzate per l'esercizio dell'attività nell'anno 2019.

L'iniziativa è destinata ad implementare le potenzialità di monitoraggio in remoto, oltre alle applicazioni a garanzia della sicurezza della navigazione, delle unità da diporto adibite ad attività di locazione e noleggio all'interno dell'Area Marina Protetta, avendo come obiettivo il miglioramento della fruizione e della tutela ambientale all'interno dell'Area Marina Protetta.