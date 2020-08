AMP: ripristinata la corsia natatoria di Manarola

Torna il 'sentiero del mare' da Punta Bonfiglio all'inizio dello spiaggione di Corniglia. La corsia natatoria si sviluppa lungo la costa in Zona C e permette di godere in libertà delle bellezze dell'Area Marina Protetta Cinque Terre.

(Manarola - Sede Parco Cinque Terre, 23 Ago 20) Un'occasione per immergersi nel punto esatto in cui le montagne diventano fondali scoprendo le Cinque Terre dal punto di vista del mare.

Con questo spirito l'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, attraverso il lavoro dei suoi tecnici, ha completato l'installazione della corsia natatoria delimitata da boe bianche ed arancioni nelle acque antistanti il borgo di Manarola.

L'ampia corsia 'blu' da Punta Bonfiglio fino all'inizio dello spiaggione di Corniglia (Zona C), consente di immergersi e nuotare in libertà per circa 400 metri.