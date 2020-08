Allerta Meteo Arancione

Si informa che Regione Liguria ha diramato l’allerta meteo arancione per piogge diffuse e temporali dalle ore 6 alle ore 18 di sabato 29 agosto 2020

(Manarola - sede Parco Cinque Terre, 28 Ago 20) N.B. Allerta Gialla dalle ore 00.01 alle ore 05.59 e dalle ore 18.01 alle 23.59 di sabato 29 agosto.

Si possono verificare fenomeni idrogeologici/idraulici numerosi e/o estesi per piogge diffuse e persistenti. Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane. Si invita a non percorrere i sentieri e a ritornare ai centri abitati se siete già lungo il percorso.

Seguire gli aggiornamenti al link www.allertaliguria.gov.it