Diario del Manutentore: sentieri Comune di Riomaggiore

La squadra di 'operatori della difesa e della manutenzione del territorio e delle risorse ambientali' assegnata dal Parco alla cura dei tratti escursionistici ricadenti nel Comune di Riomaggioreha eseguito in particolare i seguenti lavori.

(Manarola - Sede Parco Cinque Terre, 30 Set 20)

✅ Sentiero SVA (Riomaggiore - Colle del Telegrafo): spietramento e sfalcio, ripristino di alcuni scalini in pietra lungo la Via Grande.



✅ Sentiero 530C Bramapane - Cava Schiappacasse (Scala Santa)- INNESTO 530: spietramento consistente da Cava Schiappacasse a Scala Santa. Sistemazione di alcuni scalini della scala. Finitura con soffiatore.



✅ Sentiero n. 593C (SP. 370 - Madonna di Montenero): sfalcio del sentiero, pulizia scalinata iniziale dai detriti.



✅ Sentiero n. 502 tratto Sella M. Galera - Piè di Fiesse*: sfalcio vegetazione arbustiva, consistente spietramento e pulizia scalinate in pietra, taglio alberi caduti, sistemazione scalini in legno danneggiati, finitura con soffiatore*.



✅ Sentiero n. 506C (Volastra - Groppo): consistente sfalcio da vegetazione arbustiva, finitura con soffiatore.



✅ Sentiero 506V (Tornante Groppo - Innesto n. 506): sfalcio da vegetazione arbustiva, finitura con soffiatore.



✅ Sentiero n. 532 (Costa Corniolo - Strada Santuari): sfalcio da vegetazione arbustiva, spietramento.



✅ Sentiero n. 532 C (Groppo - Costa Corniolo): sfalcio vegetazione arbustiva ai lati del sentiero, taglio alberi caduti, spietramento, finitura con soffiatore.



✅ Sentiero n. 533 (Riomaggiore - Via dei Santuari n. 530): sfalcio fino a innesto 530, rimozione pietre e parziale regimazione acque. Ripristino tratti di scalinata in pietra.



✅ Sentiero n. 506 tratto da Manarola a Volastra: sfalcio vegetazione arbustiva ai lati del sentiero, spietramento



⚒sentiero n. 530 e n. 593V: lavorazione in corso

⚒da completare tratto finale sentiero n. 502 da innesto n. 506 a Manarola



📌Prossimi lavori di manutenzione previsti sui sentieri in programma n. 531 e n. 537



**(L'elenco si riferisce ai lavori effettuati a partire dal mese di agosto ad oggi, tenendo conto delle interruzioni dei lavori dovute a condizioni meteo sfavorevoli e/o allerte meteo)