Aggiornamento Allerta Arancione

Allerta Arancione: fenomeni intensi a partire dalle 13:00 del 02-10-2020 fino alle 14:00 del 03-10-2020

(Manarola - Sede Parco Cinque Terre, 02 Ott 20) ALLERTA ARANCIONE: Si possono verificare fenomeni idrogeologici/idraulici numerosi e/o estesi per piogge diffuse e persistenti. Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane. A partire dalle 13:00 del 02-10-2020 fino alle 14:00 del 03-10-2020. Si invita a non percorrere i sentieri e a ritornare ai centri abitati se siete già lungo il percorso.

ALLERTA GIALLA: Occasionale pericolo, fenomeni ed effetti locali a partire dalle 14:00 del 03-10-2020 fino alle 16:00 del 03-10-2020

Seguire sempre gli aggiornamenti su sito: allertaliguria.regione.liguria.it