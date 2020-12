Concessione di contributi per fornitura di apparati trasponder AIS

Bando per concessione di contributi diretti al cofinanziamento per fornitura di apparati trasponder AIS, rivolto alle imprese di noleggio e locazione: aggiornamento graduatoria provvisoria.

(Manarola - Sede Parco Cinque Terre, 29 Dic 20) Elenco dei soggetti beneficiari (graduatori provvisoria aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 28/12/2020), dei contributi a fondo perduto destinati al cofinanziamento per la fornitura di apparati trasponder AIS destinata alle imprese di locazione e/o noleggio di unità da diporto, per il monitoraggio in remoto della fruizione all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre.

La graduatoria provvisoria aggiornata dei soggetti beneficiari al link