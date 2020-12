Misure anti assembramento accensione Presepe di Manarola

I provvedimenti determinati dal Comitato provinciale ordine e sicurezza in vista del presepe luminoso di M. Andreoli con l'invito del Prefetto alla responsabilità. Le iniziative si limitano all'accensione che si potrà seguire in streaming.

(Manarola - Sede del Parco, 02 Dic 20) «La raccomandazione più viva da parte mia e di tutte le Autorità presenti è quella di seguire l'accensione del presepe in televisione con la massima sicurezza e tranquillità».

È l'invito del prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini ai cittadini e ai turisti che vorrebbero assistere alla tradizionale manifestazione. Per questo motivo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha, in via precauzionale, adottato una serie di misure per prevenire possibili fenomeni di aggregazione spontanea che – sottolinea il prefetto - «confidiamo non si vengano a creare per il senso di responsabilità, che tutti dobbiamo avere in queste vacanze di Natale».

Il sindaco di Riomaggiore adotterà, inoltre, un'ordinanza per interdire l'accesso al piazzale antistante la chiesa di Manarola la sera dell'8 dicembre. L'accesso ai punti panoramici sarà controllato fino allo spegnimento del presepe previsto per il 6 gennaio.

Le Forze di polizia e le Polizie locali della Spezia e di Riomaggiore faranno specifici servizi per verificare che non vi siano assembramenti non solo nei punti più critici, ma anche alla Stazione della Spezia e di Manarola.

Fonte comunicato stampa