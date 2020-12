Sentieri: chiusura per lavori tratto SVA da Vernazza a Corniglia

Il primo lotto di interventi di manutenzione straordinaria sul sentierio SVA ha preso avvio dal tratto Vernazza-Corniglia, chiuso al transito con ordinanza Sindacale del Comune di Vernazza, fino a ultimazione dei lavori.

(Manarola - Sede del Parco, 03 Dic 20) I principali lavori consistono nel: rifacimento della pavimentazione dissestata e mancante; ricostruzione di muri a secco di sostegno e di gradini in pietra; sostituzione di staccionate e altri manufatti usurati; sistemazione di canalette in legno per la regimazione delle acque meteoriche.

La conclusione dei lavori straordinari sul sentiero SVA-592 da Corniglia a Vernazza e da Vernazza a Monterosso è prevista entro il 27 aprile 2021, con un investimento di 134.957,09 euro.

La percorribilità della rete sentieristica aggiornata al link