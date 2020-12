Bando contributo per ricostruzione muri a secco – proroga realizzazione interventi

Avviso beneficiari contributo: posticipato il termine ultimo previsto per la realizzazione dei muri a secco, al 28 febbraio 2021.

L'Ente Parco informa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, del protrarsi di avverse condizioni meteo e in accoglimento delle richieste ricevute dai beneficiari del Bando contributo per ricostruzione muri a secco, ha disposto la proroga del termine ultimo per la realizzazione dei manufatti in pietra, al 28 febbraio 2021.

Consulta la Determinazione Dirigenziale n. 574 del 22/12/2020 Bando Ricostruzione Muri – Proroga al link

Sono oltre 650 le domande che hanno trovato accoglimento mediante la Deliberazione di Giunta esecutiva n. 46 del 24.09.2020 con uno stanziamento finale di 766 mila euro.