Riomaggiore: raccolta AVIS

Il 14 gennaio l’Avis sarà presente a Riomaggiore, dalle 8 alle 11, in piazza della Compagnia, per agevolare la donazione nel territorio ed effettuare i test di idoneità alla donazione a coloro che sono interessati a diventare donatori

(Riomaggiore, 12 Gen 21) Riceviamo e Pubblichiamo il Comunicato Stampa del Comune di Riomaggiore

L'appello che rivolgo ai miei concittadini è quello di continuare o iniziare a donare, per garantire le trasfusioni che rappresentano un livello essenziale di assistenza. Per sostenere questo gesto è nostro dovere agevolare e incentivare in tutti i modi le donazioni. Per questo ringrazio l'Avis della provincia della Spezia, il Presidente Alberto Lupi e il Responsabile delle raccolte di sangue, Luigi Di Marino, per la loro presenza a Riomaggiore e per aver accolto la nostra richiesta di inserire anche il nostro Comune nel calendario periodico delle raccolte. In questo momento così difficile è ancora più importante continuare a compiere questi piccoli gesti, dal grande valore umano.

La donazione, al fine di evitare assembramenti o lunghe attese al freddo, deve essere comunque prenotata, telefonando alla segreteria Avis 0187525308.

Il Sindaco

Fabrizia Pecunia