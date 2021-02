Individuati nuovi siti riproduttivi di specie protette dal Reparto Carabinieri Parco Cinque Terre

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Cinque Terre"

Nell'ambito del censimento degli Anfibi e degli habitat acquatici condotto dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale delle "Cinque Terre" per conto dell'Ente Parco in collaborazione con l'Università degli Studi, i militari hanno individuato nuovi siti riproduttivi di Tritone alpestre e di Geotritone di Ambrosi, specie protette dalla normativa europea e valutate a rischio di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Durante il rilevamento degli Anfibi e degli habitat acquatici presenti nel Parco Nazionale, condotto per conto dell'Ente Parco in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova, i militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Cinque Terre" hanno individuato un nuovo sito riproduttivo nel comune di Vernazza di Tritone alpestre (Ichthyosaura alpestris) e nel comune di Monterosso al Mare di Geotritone di Ambrosi (Speleomantes ambrosii), Anfibi considerati a rischio di estinzione dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) e tutelati da normative internazionali, nazionali e regionali. Il monitoraggio scientifico effettuato dai militari si inserisce nell'attività di controllo a tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi acquatici, la cui conservazione è fondamentale per preservare la biodiversità del Bacino del Mediterraneo, dove gli ambienti acquatici di piccole dimensioni rappresentano la grande maggioranza degli ecosistemi d'acqua dolce e costituiscono insostituibili siti riproduttivi per gli Anfibi, vertebrati maggiormente a rischio di estinzione a causa dell'alterazione degli habitat riproduttivi e della loro frammentazione.