Sicurezza sui sentieri: rinnovo convenzione tra Parco e Soccorso Alpino La Spezia

Prevenzione degli infortuni e tempestività degli interventi con il presidio garantito sulla rete sentieristica del Parco. Introdotto l’impiego di mezzi per il trasporto in sicurezza di animali selvatici feriti.

(Manarola - Sede del Parco, 13 Feb 21) Nell'ultimo anno, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid 19, il numero di interventi effettuati sui sentieri del Parco Cinque Terre dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS La Spezia, è stato simile a quello del 2019.

Un dato che se da un lato evidenzia il crescente interesse per il nostro Parco quale meta prediletta in cui svolgere attività ricreative all'aria aperta, dall'altro sottolinea la necessità di potenziare il presidio del territorio mediante personale esperto, capace di traguardare un'efficace azione di prevenzione degli infortuni.

Il rinnovato accordo di collaborazione tra il Parco e la Stazione CNSAS della Spezia,deliberato dalla Giunta Esecutiva del 18 gennaio 2021, va proprio in questa direzione.

Grazie alla nuova convenzione la rete sentieristica delParco, paragonabile a tutti gli effetti per difficoltà a percorsi di montagna, potrà contare sulla presenza di squadre esperte per un periodo prolungato da aprile a fino ottobre 2021.

Il presidio costante, durante tutti i week e nei giorni prefestivi e festivi, garantirà una maggiore tempestività negli interventi da parte dei tecnici e dei sanitari e un valido supporto alle autorità preposte al controllo e mitigazione del rischio sui nostri sentieri.

Sempre nell'ambito della convenzione, finanziata dal Parco per un importo di 25mila euro, e' prevista inoltre una particolare attenzione al recupero e al soccorso di animali selvatici feriti o in situazione di criticità. A tal fine il Soccorso Alpino si è dotato di un mezzo idoneo per il trasporto in sicurezza e secondo le normative vigenti verso i centri preposti e di un percorso di formazione ad hocrivolto al proprio personale volontari da parte di esperti veterinari.