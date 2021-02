Aggiornamento lavori sul sentiero n. 507 Vernazza-Cigoletta

Proseguono gli interventi straordinari: la ditta incaricata sta procedendo con i lavori sul primo tratto. Il termine lavori contrattuale è previsto il 28 marzo 2021.

(Manarola - Sede del Parco, 21 Feb 21) Il sentiero n. 507 è una tratta escursionistica di circa 3 km che si stacca in verticale dall'imbocco con il noto Sentiero SVA Verde Azzurro, lato Vernazza verso Corniglia, e consente di raggiungere il crinale sull'Alta Via delle Cinque Terre, attraverso passaggi molto panoramici e dal dislivello importante, toccando anche la località come San Bernardino in cui sorge l'omonimo Santuario.

Trai principali interventi realizzati ad oggi sul primo tratto del percorso escursionistico:

- sistemazione del fondo e rimozione dei detriti;

- realizzazione di scale in legno;

- posa in opera di staccionate in legno e parapetti e installazione dei pali che saranno completati con funi d'acciaio.

Attualmente chiuso nel tratto da Vernazza fino a San Bernardino, il sentiero n. 507 sarà oggetto di diverse lavorazioni finalizzate al miglioramento della percorribilità e alla mitigazione del rischio.

Il recupero dell'intera tratta consentirà di valorizzare un sentiero non solo suggestivo per panorami e varietà di ambienti naturali ma anche strategico per il collegamento tra il centro abitato e i nuclei storici che caratterizzano il territorio comunale, fino al crinale, luogo di collegamento con la Val di Vara.

