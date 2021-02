Conclusa la procedura per l’affidamento servizi di accoglienza turistica

Con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 22.02.201 approvazione della proposta di aggiudicazione dei servizi dei accoglienza turistica del Parco.

(Manarola - Sede del Parco, 23 Feb 21) La commissione giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione dei servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre in capo al costituendo RTI composto dal Consorzio Ambiente Turismo e Impresa 5 Terre, con sede legale in Via Roma snc – 19018 Vernazza (SP), e da Atlantide Soc. Coop. Sociale, con sede legale in Via Faentina 106 – 48123 Ravenna, per un importo contrattuale di euro 852.495,60 oltre IVA di legge ed oneri della sicurezza, pari ad euro 881.588,60 comprensivo di oneri della sicurezza ed esclusa IVA di legge, per un totale di euro 1.075.538,09 oneri della sicurezza ed IVA di legge inclusi.

L'aggiudicatario ha offerto un ribasso percentuale pari a 3,11% sull'importo di euro 879.858,00, relativo all'espletamento dei servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che risulta pertanto pari a euro 852.495,60 oltre IVA di legge ed oneri della sicurezza.

Il vincitore del Bando è chiamato a gestire i seguenti servizi:

- Gestione dei centri di accoglienza

- Deposito, distribuzione e vendita delle Carte Multiservizi dell'Ente Parco, biglietti TRENITALIA e biglietti del Trasporto Pubblico Locale (TPL)

- Distribuzione e divulgazione del materiale informativo e promozionale

- Gestione del Centro di Educazione Ambientale

- Visite guidate sul territorio

- Presidio con relativa pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie

- Monitoraggio e manutenzione del decoro del sentiero verde azzurro Monterosso al Mare – Vernazza e Vernazza - Corniglia