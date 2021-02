Filmati per la 'ripresa' dei territori

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa dell'Associazione Mangia Trekking

(Riomaggiore, 24 Feb 21) Per le proprie attività sportive di "alpinismo lento", fra i territori del mare, delle valli e delle montagne l'associazione Mangia Trekking nel tempo ha sviluppato fattive collaborazioni con il Parco nazionale delle Cinque Terre, e dell'Appennino tosco emiliano, nonché con i Parchi Regionali di Porto Venere Montemarcello Magra Vara e Alpi Apuane. Anche con alcuni importanti Comuni di Emilia, Toscana e Liguria (Es. Ventasso, Stazzema, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Varese Ligure etc.).

Così in tempo di Coronavirus , per contribuire ad offrire opportunità promozionali alle realtà commerciali che operano nei settori corrispondenti (alpinismo-escursionismo), alle strutture locali che vivono di "Outdoor" (rifugi, associazioni turistiche, guide, parchi, associazioni di promozione storico-culturale, legate all'ambiente), Mangia Trekking ha avviato l'iniziativa di realizzare dei video, che illustrano le opportunità turistico-sportive e le bellezze naturali dei luoghi del mare, delle valli e delle montagne.

Il compito della regia dell'intero lavoro, e di effettuare le riprese in ambiente, viene svolto dall'associato Emiliano Rossi. Tra le diverse belle figure protagoniste dei filmati girati sui territori, una testimonial italiana della "montagna terapia", una rinomata pittrice dei luoghi storici del mare e della montagna, ed un'autorevole sportiva nazionale, oggi anche promotrice di importanti progetti di alpinismo lento a favore degli studenti. Tra i compiti di inclusione e solidarietà sociale dei filmati, quello di dimostrare come persone di diverse generazioni possono serenamente praticare insieme questo sport che non trascura gli aspetti turistico-culturali. Il primo filmato è stato girato a "Tramonti" nel Parco nazionale delle Cinque Terre, e ne faranno seguito diversi altri, per ciascuno dei territori in cui vive ed opera l'associazione.

Associazione Sportiva MANGIA TREKKING

