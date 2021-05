Settimana della Natura

Dal 18-24 𝕞𝕒𝕘𝕘𝕚𝕠 2021

(Manarola - Sede del Parco, 17 Mag 21) Una settimana dedicata all'ambiente, sia per celebrare una serie di giornate che ricordano l'importanza della conservazione, sia per fornire ai cittadini una nuova fonte di ispirazione per imparare a vivere la natura con maggiore consapevolezza del suo valore.

Il Parco, attraverso il suo 𝐂𝐄𝐀, Centro di Educazione Ambientale, aderisce all'iniziativa proponendo un calendario di appuntamenti in remoto e all'aria aperta, attraverso la ricca rete sentieristica, per scoprire insieme il connubio tra bellezza e biodiversità custoditi nel nostro territori

Tra i principali obiettivi del CEA vi sono la promozione della conoscenza scientifica del territorio del Parco e dell'Area Marina Protetta, lo sviluppo di progetti scientifici e l'implementazione di azioni volte alla sensibilizzazione di residenti e visitatori rispetto all'ambiente

PROGRAMMA: allegata la locandina

GIOVEDI 20 MAGGIO 2021 – GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE API

TREKKING SCIENTIFICO* alla scoperta degli insetti impollinatori e della loro importanza nelle pratiche agricole tradizionali e sostenibili delle Cinque Terre.

Per operatori turistici e visitatori muniti di Carta Servizio Cinque Terre Card. Difficoltà: EM Segnavia: n. 508, 582, 591, 509; Durata: 4 h circa; Ritrovo: Vernazza, ore 8.40

VENERDI 21 MAGGIO 2021 GIORNATA EUROPEA DELLA RETE NATURA 2000

WEBINAR rivolto agli studenti dell'Istituto Tecnico, Commerciale, Tecnologico, Fossati Da Passano - La Spezia sul valore della tutela della biodiversità nelle aree protette di importanza unionale

SABATO 22 MAGGIO 2021 – GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITA'

PHOTOSHOW tra bellezza e biodiversità nel Parco Nazionale delle Cinque Terre.

vento online sui profili Instagram e Facebook del Parco e del CEA

LUNEDI 24 MAGGIO 2021 – GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI

TREKKING SCIENTIFICO* alla scoperta del Sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e Isole attraverso i sentieri dei Parchi nazionale delle Cinque Terre e regionale naturale di Porto Venere.

Per operatori turistici e visitatori muniti di Carta Servizio Cinque Terre Card.

Difficoltà: E; Segnavia: n. AV5T, AVG; Durata: 4 h circa; Ritrovo: Colle del Telegrafo, ore 8.30.

*Info & Booking per i trekking scientifici: visiteguidate@ati5terre.it Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anti Covid. Tale documento va restituito sempre via email firmato e sottoscritto per accettazione. In caso di maltempo i trekking saranno annullati.

Max 10 partecipanti a evento.

