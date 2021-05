Conferenza: “MARESCIENZA: Ricerca, studio e salvaguardia dell’ambiente marino”

19 maggio, ore 17, i progetti RELIFE e ROC-POP Life protagonisti nella conferenza organizzata da Amici dell’Acquario sul ripristino di specie minacciate lungo le coste liguri.

(Manarola - Sede del Parco, 18 Mag 21) Gli incontri si svolgono online su www.amiciacquario.ge.it

Si parlerà in particolare di due progetti di salvaguardia, entrambi finanziati dallo strumento finanziario Life dell'Unione Europea: il primo mira al ripopolamento delle alghe brune all'interno delle aree marine protette delle Cinque Terre e di Miramare; il secondo punta a reintrodurre Patella ferruginea nelle tre Aree Marine Protette liguri (Portofino, Bergeggi e Cinque Terre).

A spiegare i progetti ci saranno Giorgio Fanciulli, direttore area marina protetta di Portofino; Mariachiara Chiantore, Maria Paola Ferranti e Valentina Asnaghi, Ecologhe marine DISTAV, Università di Genova- Centro del Mare; Laura Castellano, biologa Acquario di Genova. Bruna Valettini, biologa Acquario di Genova, modererà la conferenza.

Le zone costiere comprendono habitat caratterizzati da un'alta produzione e da un'elevata biodiversità. Sono aree importantissime per lo sviluppo economico della nostra società. Più del 60% della popolazione umana vive vicino alle coste e lì si sviluppa un'ampia gamma di attività economiche, come il turismo, la pesca, i trasporti e la produzione di energia. È necessario proteggere gli habitat marini costieri dal degrado, per assicurare uno sviluppo duraturo e sostenibile.

Assumono sempre maggiore importanza, di conseguenza, i progetti che mirano al ripristino degli ambienti marini. Il concetto di "restauro/recupero" consiste, da un lato, nella rimozione dell'impatto antropico, e dall'altro nel ripristino di equilibri strutturali e funzionali.

Il progetto ROC-POP Life mira al ripopolamento delle alghe brune del genere Cystoseira, all'interno delle aree marine protette delle Cinque Terre e di Miramare, dove era presente e dove le cause della scomparsa sono state rimosse e la tutela è garantita. Cystoseira svolge un ruolo chiave nella conservazione marina a sostegno della biodiversità, delle reti trofiche e contribuisce a sequestrare grandi quantità di CO2 che si trovano nell'atmosfera. Negli ultimi decenni Cystoseira si è ridotta nel Mediterraneo a causa della pressione antropica e la sua sopravvivenza è a rischio.

Il progetto prevede la coltura e il trapianto di giovani esemplari di Cystoseira, coltivati in laboratorio, con vantaggi in termini di tempo, costi e impatto ecologico.

Patella ferruginea è una delle più grandi patelle esistenti. Un tempo molto diffusa in Mediterraneo, oggi questo invertebrato è a rischio di estinzione.

Il progetto RELIFE mira a reintrodurre Patella ferruginea nelle tre Aree Marine Protette (AMP) liguri (Portofino, Bergeggi e Cinque Terre), dove sono state eliminate le cause dell'estinzione ed è assicurato un adeguato livello di protezione

Recentemente è stato raggiunto un grande e attesissimo traguardo per il progetto Relife! Le ricercatrici del DISTAV dell'Università di Genova, insieme al collega ed esperto Dott. Javier Guallart, sono riuscite ad ottenere per la prima volta la riproduzione in condizioni controllate e attraverso metodi non invasivi.

Il ciclo "Marescienza: ricerca, studio e salvaguardia dell'ambiente marino" è organizzato dagli Amici dell'Acquario di Genova, con la presidenza della dott.ssa Lucia Pusillo, in collaborazione con Acquario di Genova, Fondazione Acquario di Genova, IAS-CNR, Istituto Tethys, Università di Milano-Bicocca e Università degli Studi di Genova.

Nel rispetto delle linee guida degli ultimi decreti anti-covid le conferenze sono visibili on line sul sito www.amiciacquario.ge.it a partire da giorno e orario previsti e restano fruibili anche successivamente sul canale Youtube dell'Associazione

https://www.youtube.com/channel/UCpVvemlYQ7neUJGQ0J2P-sg

