Giornata nazionale ADSI, alla scoperta delle dimore storiche

Domenica 23 Maggio, in occasione della Giornata Nazionale delle aperture delle dimore storiche, per la prima volta L’Eremo della Maddalena, unica dimora storica del Parco Cinque Terre apre al pubblico.

Una guida esperta sarà a disposizione dei visitatori per far conoscere la storia di questo antico luogo attraverso un percorso di architettura medievale.



L'eremo di Santa Maria Maddalena sorge isolato su un colle a circa 4 km dall'abitato di Monterosso. Il complesso, già intitolato a S. Lorenzo del Terriccio, fu sede di una comunità di monaci benedettini, dipendenti dal monastero di S. Gerolamo della Cervara presso Portofino, il cui primo menzionamento risale al 1244. Esso è composto da due corpi di fabbrica: la chiesa a nord e il monastero a sud. La chiesa, ha un semplice impianto a aula unica rettangolare terminante con un abside semicircolare, ed è costruita con blocchi squadrati di arenaria disposti a filari regolari sovrapposti. Annesso alla chiesa si trova il monastero, una modesta costruzione che si svolge attorno a due lati di un piccolo chiostro addossato al fianco meridionale della chiesa, con arcate semicircolari sorrette da colonnine in laterizio. Un criptoportico si apriva originariamente verso mezzogiorno con arcate a sesto ribassatosfruttando il dislivello esistente fra il chiostro a nord e questo lato. Le arcate furono tamponate e ridotte a finestre in epoca imprecisata. Tale spazio,adibito poi a cantina fin dal XV secolo, è coperto da volte a vela e sorretto da pilastri quadrangolari. Al piano superiore le celle originarie,oggi trasformate in camere d'abitazione, sono coperte con volte a vela. Nel 1994 il complesso che versava da più di vent'anni in stato di abbandono, fu acquistato dalla famiglia Pagliuzzi . Da allora si sono susseguite varie fasi di restauro che hanno portato oggi l'Eremo a diventare una dimora privata con funzioni di accoglienza turistico ricettiva.

Per info e prenotazioni/registrazioni

Visitare il link https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/evento-dimora/259663/?tab=liguria&prov=la-spezia

info@lamaddalenacinqueterre.it