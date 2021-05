Riapre il Sentiero n. 507 da Vernazza all'AV5T passando per San Bernardino

Torna ad essere fruibile uno dei trekking più suggestivi della rete escursionistica del Parco oggetto di diversi interventi di riqualificazione e mitigazione del rischio.

(Manarola - Sede del Parco, 22 Mag 21) Si tratta di un percorso di circa 3 km che si stacca in verticale dall'imbocco con il noto Sentiero SVA Verde Azzurro 592 (a circa 250 m dal paese di Vernazza verso Corniglia), e consente di raggiungere, attraverso un tracciato molto panoramico e con un dislivello importante, il crinale sull'Alta Via delle Cinque Terre, passando nei pressi di San Bernardino dove sorge l'omonimo Santuario.



Il tracciato è stato oggetto di diverse lavorazioni finalizzate al miglioramento della percorribilità e alla mitigazione del rischio quali: sistemazione gradinate in pietra; realizzazione di due tipologie di staccionate e parapetti in legno e fune d'acciaio; posa di funi fisse e maniglie per il superamento di tratti ripidi e molto rocciosi; ricostruzione di porzione della pavimentazione in pietra; allargamento della sede del sentiero mediante costruzione di palificata in legno di sostegno del terreno su scarpate ripide e rifacimento di muri a secco crollati.



Descrizione e la scheda tecnica al link https://www.pn5t.it/mappe/#/dettaglioSentieri/507



Aggiornamento manutenzione rete sentieristica (ordinaria e straordinaria) al link https://parconuxt.netlify.app/mysentieri/)