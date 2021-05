Il progetto Humans of Cinque Terre

(Cinque Terre, 25 Mag 21) "Siamo gli umani delle Cinque Terre": è questo il refrain del video di promozione del progetto "Humans of Cinque Terre", che raccoglie cinquanta storie e cinquanta ritratti dai cinque villaggi. Diapositive vive e vivide di un pezzo di mondo che cambia forse più lentamente di altri, ma la cui anima è necessario preservare.

"Humans of Cinque Terre" è il frutto di una meticolosa raccolta artigianale, durata più di due anni, delle storie di chi è nato o ha scelto di vivere, lavorare, amare in questo tratto di costa unico al mondo.

Presente online e sui social da più di due anni, il progetto diventa oggi un elegante volume di 150 pagine, edito dall'associazione dei Mitilanti, per la prima volta nelle vesti di casa editrice.

Le interviste sono state sbobinate "in presa diretta" da Filippo Lubrano, giornalista e poeta del collettivo con la maglia a righe spezzino, mentre i ritratti originali sono del fotografo Andrea Luporini.

"Non andiamo alla ricerca delle celebrità" spiega Lubrano "raccontiamo storie di vite normali, intergenerazionali. Le testimonianze che raccolgo sono spesso molto intime, personali. Da un certo punto di vista potrebbero essere ambientate ovunque, ma invece sono proprio qui, in questo lembo antropizzato in una maniera unica e irripetibile al mondo. Raccontano la bellezza e la gravità delle vite che sottendono a questo territorio che è un dialogo mai concluso tra uomo e natura, dove la mano di uno non ha mai offeso la meraviglia dell'altro. Ne compongono un mosaico di memorie che contrapponiamo all'istantaneità della visita mordi e fuggi che caratterizza un certo tipo di turismo, quello dei selfie con i colori saturati, che sentiamo l'esigenza etica di superare. Fa parte di un processo di sedimentazione e di riflessione che è anche un movimento di resistenza verso un modo di intendere il viaggio che non lascia nulla al territorio, e a cui il territorio può lasciare ovviamente molto poco".

"Humans of Cinque Terre" ha ottenuto un contributo della Fondazione Carispezia nell'ambito del bando "Cultura in Movimento", volto a promuovere iniziative nelle arti visive e performative per la valorizzazione dell'identità culturale del territorio.

Il progetto, che si ispira esplicitamente alla celebre e fortunata esperienza di "Humans of New York", è disponibile nella doppia versione italiana e inglese, con proof-reading a cura di Amy Inman, americana ormai parte integrante della comunità di Riomaggiore.

Il sito ufficiale del progetto è www.humansofcinqueterre.com