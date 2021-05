La Speranza è uno sguardo sul mare

4 -6 giugno 2021, Convento dei Frati Cappuccini. Una settimana in un luogo di pace, semplicità e spiritualità francescana per incontrare e incontrarsi, per guardarsi negli occhi davanti alla bellezza del creato.

Meditazione, silenzio e tracce di approfondimento per ritrovare se stessi, vivere un luogo di bellezza e semplicità, ricucire le relazioni, respirare speranza e tornare a casa con gli occhi desiderosi di guardare verso il futuro.

Venerdì 4 giugno

Arrivo individuale al Convento nel pomeriggio, sistemazione nelle celle del convento

Ore19.30 cena nel refettorio dei frati del convento con cibi semplici.

Segue: DAR VOCE AL SILENZIO

Un momento conviviale per conoscere questo antico luogo e le voci che lo abitano da secoli

Sabato 5 giugno

Prima colazione

Ore 9.30- Il Bene e il Bello Quotidiani

Riflessioni e dialoghi a partire da poeti, filosofi, scrittori e artisti che hanno saputo guardare il mondo stando con gli "occhi in ascolto"

Con Emanuela Mancino, Docente di filosofia dell'educazione, Università di Milano-Bicocca

Pranzo leggero

Ore 15.00 Paura e Speranza: Volare Verso l'Arcobaleno

Un percorso di rilassamento e resilienza nel Mondo dell'Immaginario

Con Luisa Marnati, Psicologo-Psicoterapeuta – Psicologia Clinica e Psicologia dell'Emergenza

Dalle 17.00 - La Stanza della Parola Detta

Possibilità di incontri individuali di ascolto con padre Renato, Emanuela Mancino e Luisa Marnati

Cena in convento

Domenica 6 giugno

Ore 7.00-8.00 Un'Alba di Speranza e Bellezza

Pratica di meditazione e yoga anche per chi non lo ha mai fatto

con Giorgio Minneci,Formatore ed insegnante senior internazionale yoga, meditazione e respirazione

Aseguireprimacolazione

Ore 9.30-12.00 con occhi nuovi. momenti di creativita', per ritrovare la meraviglia

Sperimentazioni espressive per dare forme e voci a nuovi modi di guardare e guardarsi.

Con Emanuela Mancino, Docente di filosofia dell'educazione, Università di Milano-Bicocca

Ore 13.00 - Pranzo di saluto e partenze

Per info e per partecipare al percorso scrivere aconventomonterosso@gmail.com

Saranno due giornate in cui il silenzio darà spazio alla parola ritrovata, in cui il contatto avrà la forza di guardarsi di nuovo negli occhi; per questo chiederemo nel tempo di permanenza di non utilizzare, se possibile, il telefono cellulare per creare un clima ancora più intimo e di semplicità.

Il convento dei Cappuccini si raggiunge solo a piedi a una decina di minuti in salita dalla stazione ferroviaria di Monterosso al Mare. L'accoglienza avviene seguendo le regole dei luoghi francescani con pasti semplici e riposo nelle celle dei frati con condivisione del bagno. E' necessario portare lenzuola o sacco a pelo e asciugamano.

www.conventomonterosso.it

fb: convento cappuccini monterosso