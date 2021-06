Visita di monitoraggio del progetto LIFE ROCPOP

Al lavoro per la salvaguardia e il ripristino di habitat naturali di pregio.

(Manarola - sede Parco Cinque Terre, 18 Giu 21) Procede positivamente il recupero delle foreste di alghe brune genere Cystoseira, grazie alle attività condotte dalle Università di Trieste e Genova con il supporto delle aree marine protette di Miramare, Strunjan, Portofino e Cinque Terre e la collaborazione di Algowatt.

Info progetto

ROC-POP-LIFE ''Promoting biodiversity enhancement by Restoration Of CystoseiraPOPulations'' - LIFE 2016 Nature and Biodiversity al link