Aggiornamento lavori di manutenzione straordinaria sul Sentiero SVA Corniglia - Vernazza – Monterosso

(Manarola - sede Parco Cinque Terre, 18 Giu 21) Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria realizzati dal Parco sul sentiero SVA da Vernazza a Monterosso. Il sentiero resterà tuttavia chiuso ancora per una settimana circa, in quanto è pervenuta in data odierna, dal Comune di Monterosso, la richiesta di interdire la fruizione del sentiero al fine di consentire all'Hotel Porto Roca, l'esecuzione degl interventi, dichiarati dalla proprietà stessa, di messa in sicurezza di un muro a valle che insiste sul tratto SVA, lato Monterosso.

Sintesi degli interventi programmati e conclusi dal Parco sul Sentiero SVA Corniglia - Vernazza – Monterosso

Il sentiero SVA-592 da Corniglia a Vernazza e da Vernazza a Monterosso, percorso di costa e di collegamento tra i paesi, è stato oggetto, nel corso di questi mesi, di un consistente intervento di manutenzione straordinario programmato e avviato dall'Ente a partire dal dicembre 2020.

L'intervento è stato approvato con Determinazione Dirgenziale n. 677 del 28.12.2018 per la somma complessiva di 266.187, 56 euro al quale si sono aggiunti ulteriori 100mila euro circa per la risoluzione di alcune criticità emerse in corso d'opera.

I principali lavori realizzati dalla ditta incaricata hanno riguardato: il rifacimento della pavimentazione dissestata e mancante; laricostruzione di muri a secco di sostegno e di gradini in pietra; la sostituzione di staccionate e altri manufatti usurati; lasistemazione di canalette in legno per la regimazione delle acque meteoriche.

A questi si sono aggiunte ulteriori opere di mitigazione del rischio, a seguito di un nuovo movimento franoso, che ha causato il crollo di una consistente porzione di muri a secco, sia sotto che sopra la sede del sentiero in prossimità dell'imbocco da Vernazza.

Il peso del terreno saturo d'acqua, unito alla vegetazione rampicanteavevano infatticontribuito a scalzare la testa del muro sottostante la staccionata, provocando il crollo di circa 15 metri lineari di muro. Durante il sopralluogo i tecnici del Parco avevano inoltre riscontrato danni anche lungo i muri a monte del tratto con crolli e deformazioni del paramento.

Gli interventi necessari per il ripristino della fruibilità, conclusi nei giorni scorsi, sono stati realizzati a cura dell'Ente Parco dalla ditta già impegnata nell'esecuzione dei lavori straordinari sul tratto mediante perizia di variante per un importo di € 73.754,54 (oltre € 6.043,95 per servizi tecnici) e con Determinazione Dirigenziale n. 281 del 25/05/2021 per l'affidamento di un ulteriore incarico per ricostruzione di muro in pietra soprastante per un importo di € 26.000.

Risultano ad oggi conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria programmati ed eseguiti dall'Ente Parco sul sentiero SVA Vernazza – Corniglia - Monterosso.