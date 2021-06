Cinque Terre Walking Park - Calendario Luglio 2021

Le escursioni con guide esperte del Parco. alla scoperta della natura, delle aziende vitivinicole e del paesaggio agricolo : tra i servizi offerti dalla Cinque Terre Card

(Manarola - Sede del Parco, 30 Giu 21) L'appuntamento per la partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre. Le escursioni alla presenza delle guide esperte del Parco sono comprese e gratuite nella carta servizi Cinque Terre Card acquistabile anche online al link oppure presso gli Info Point presenti nelle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre (compresi La Spezia e Levanto).

In caso di condizioni meteo avverse il calendario potrebbe subire modifiche. Si ricorda che i sentieri delle Cinque Terre sono paragonabili a percorsi di montagna e dunque sono dedicati a persone dotate di buona pratica escursionistica.

Info & Booking*: visiteguidate@ati5terre.it

Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anticovid. Tale documento va restituito sempre via mail firmato e sottoscritto per accettazione.

Importante: si informa che sui sentieri del Parco sono vietate le calzature aperte e/o con suola liscia, ossia non provviste di suola tipo "Vibram". I trasgressori saranno puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.

Al link mappe.parconazionale5terre.it la web app sulla rete sentieristica del Parco con l'aggiornamento in tempo reale sulla percorribilità, la mappa e le schede tecniche con la descrizione dei percorsi.

CALENDARIO DI LUGLIO

01 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI CORNIGLIA – CORNIGLIA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

02 LUGLIO – I SANTUARI DELLE CINQUE TERRE – THE CINQUE TERRE SANCTUARIES

TREKKING* RIOMAGGIORE – MONTENERO – VOLASTRA – MANAROLA – RIOMAGGIORE CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H: 08,30

3 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI VERNAZZA E RIOMAGGIORE – VERNAZZA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

04 LUGLIO – I LIMONI ED I VIGNETI DI MONTEROSSO - LEMONS AND VINEYARDS OF MONTEROSSO

TREKKING* A MONTEROSSO – AZIENDA AGRICOLA BURANCO – MONTEROSSO CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS – TRAIN STATION H: 09,30

07 LUGLIO – PEDALANDO NEL PARCO/CYCLING AROUND THE PARK

E-BIKE* TOUR** LEVANTO – LEGNARO – MONTEROSSO A/R – H: 09,30 LEVANTO CINQUE TERRE POINT - STAZIONE FS/TRAIN STATION MAX 7 PAX – DURATA/DURATION H 3,00 – LIVELLO/LEVEL: MEDIO/MEDIUM

09 LUGLIO – DAL VIGNETO ALLA CANTINA / FROM THE VINEYARDS TO THE CELLAR TREKKING* MANAROLA– GROPPO – MANAROLA – MANAROLA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:09,30 – VISITA ALLA CANTINA SOCIALE DEL GROPPO/TOUR OF THE CANTINA SOCIALE CELLAR

10 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI MANAROLA E MONTEROSSO – MANAROLA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

11 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI CORNIGLIA – CORNIGLIA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

15 LUGLIO – LE VITI DELLE CINQUE TERRE – THE CINQUE TERRE VINEYARDS

AZIENDA AGRICOLA POSSA – TREKKING* RIOMAGGIORE– RIOMAGGIORE CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H: 09,30

16 LUGLIO – TRA I "VIGNETI DELLA FONDAZIONE MANAROLA" / STROLLING AROUND "THE VINEYARDS OF FONDAZIONE MANAROLA"

TREKKING* A MANAROLA – MANAROLA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS – TRAIN STATION H: 09,30

17 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI RIOMAGGIORE E MANAROLA – RIOMAGGIORE CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

18 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI MONTEROSSO E VERNAZZA – MONTEROSSO CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

21 LUGLIO – PEDALANDO AL TRAMONTO NEL PARCO/CYCLING AROUND THE PARK AT SUNSET

E-BIKE* TOUR** LEVANTO – LEGNARO – MONTEROSSO A/R – H: 18,00 LEVANTO CINQUE TERRE POINT - STAZIONE FS/TRAIN STATION MAX 07 PAX – DURATA/DURATION H 3,00 – LIVELLO/LEVEL: MEDIO/MEDIUM

23 LUGLIO – LE VITI ED IL MIELE DELLE CINQUE TERRE – THE CINQUE TERRE VINEYARDS AND HONEY

TREKKING* MANAROLA E PRODUTTORE DI MIELE NEO ARISTEO – MANAROLA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H: 09,30

24 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI CORNIGLIA – CORNIGLIA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

25 LUGLIO - I LIMONI ED I VIGNETI DI MONTEROSSO - LEMONS AND VINEYARDS OF MONTEROSSO

TREKKING* A MONTEROSSO - MONTEROSSO CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS – TRAIN STATION H: 09,30

29 LUGLIO – CAMMINANDO … SUL MARE / OVERLOOKING THE SEA – SVA

TREKKING* CORNIGLIA VERNAZZA– CORNIGLIA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:09,30

30 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI MANAROLA E RIOMAGGIORE – MANAROLA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

31 LUGLIO – STORIA & CULTURA/ HISTORY & CULTURE

TOUR DI VERNAZZA E MONTEROSSO – VERNAZZA CINQUE TERRE POINT STAZIONE FS/TRAIN STATION H:10,00

*DEGUSTAZIONE FACOLTATIVA A PAGAMENTO, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA OPTIONAL WINE TASTING FOR A FEE. RESERVATION REQUIRED

LE ESCURSIONI GUIDATE SONO RISERVATE AI POSSESSORI DI CINQUE TERRE CARD.

THE TOURS/EXCURSIONS ARE RESERVED FOR OWNERS OF CINQUE TERRE CARD.

E' OBBLIGATORIO L'USO DI SCARPE DA TREKKING

IN CONDIZIONE DI METEO AVVERSE IL CALENDARIO POTRA' SUBIRE MODIFICHE

APPROPRIATE FOOTWEAR ARE MANDATORY

IN CASE O BAD WEATHER THE TOUR/EXCURSION COULD BE CANCELLED