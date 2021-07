Avviso AMP:imprese potenzialmente assegnaterie di autorizzazione provvisoria per attività di noleggio e locazione

(Manarola - sede Parco Cinque Terre, 01 Lug 21) L'Ente gestore informa che, per la consegna della documentazione integrativa, il conseguente ritiro del titolo autorizzativo e del relativo striscione è necessario richiedere un appuntamento all'ufficio dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, al fine di evitare code e assembramenti.

Per richiedere un appuntamento presso gli uffici dell'Area Marina Protetta di Via Discovolo snc - c/o Stazione Manarola 19017 Riomaggiore (SP), scrivere all'indirizzo email amp@parconazionale5terre.it