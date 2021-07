Seatrek 2021: alla scoperta dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre

SEATREK, i corsi di snorkelling scientifico ideati e realizzati dagli operatori del CEA del Parco, che permettomo a giovani e adulti di scoprire im modo innovativo l'AMP Cinque Terre.

(Manarola - Sede del Parco, 05 Lug 21) Conoscere per tutelare. Con il Centro di Educazione Ambientale, bambini ragazzi e adulti, attraverso corsi di livello differente, alla scoperta del mondo sottomarino e del patrimonio natuiralistico custodito dall'Area Marina Parotetta delle Cinque Terre.

SeaTrek 2021

Per informazioni e prenotazioni: CEA delle Cinque Terre - Via Discovolo snc - Manarola. c/o Uffici del Parco nazionale delle Cinque Terre. Cell. 370/3157790 - cea@parconazionale5terre.it