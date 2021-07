Festival Dante 700 - Appuntamento finale a Monterosso

25 luglio, Molo dei Pescatori, Alessio Boni e Marcello Prayer in “Anima smarrita - Concertato a due su Dante Alighieri”

(Monterosso al Mare, 14 Lug 21) Dopo lo straordinario successo dei primi due appuntamenti con Giovanni Allevi, Pupi Avati e Maurizio Lastrico il Festival organizzato da Ad Eventi in collaborazione con i Comuni di Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Luni, Ameglia e Monterosso al Mare e sostenuto da Fondazione Carispezia con il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre continua con:

25 luglio, Molo dei Pescatori, Monterosso al Mare, Alessio Boni e Marcello Prayer in "Anima smarrita - Concertato a due su Dante Alighieri"

Riflessi, disvelamenti e apparizioni a servizio della parola di Dante.

Come ci ha insegnato il nostro maestro Orazio Costa Giovangigli: "L'individuo, grazie alla Poesia, ha la rivelazione di una zona del suo essere quanto mai segreta e intensa. E una volta che essa è rivelata, lo spettatore la conserva sempre."

In un gioco di riflessi, disvelamenti e apparizioni, le voci si alternano intrecciandosi per diventarne una sola, nella nudità scenica a servizio della parola.

Al tumulto fonico delle terzine di Dante si affiancano testimonianze audio di poeti del novecento italiano, uniti tutti dall'amore verso la Visione dantesca.

Contributi audio di: JORGE LUIS BORGES, STEFANO CARRAI (Scuola Normale Superiore di Pisa),GIORGIO ALBERTAZZI (annuncio morte Beatrice), GIORGIO CAPRONI, GIUSEPPE UNGARETTI, EUGENIO MONTALE, DAVID MARIA TUROLDO, CARMELO BENE, MASSIMO TROISI, PIER PAOLO PASOLINI/DOMENICO MODUGNO (il mio folle amore)

Info e prenotazioni: tel. 0187/ 648366 o presso la ProLoco di Monterosso 0187/ 817506

Facebook e Instagram Dante700_2021 Prevendite su ticketone e vivaticket