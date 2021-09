The Cinque Terre 5 Lands of Wine: menzione speciale al Wine Spectator Video Contest

Le Cinque Terre del vino, che ne hanno determinato un paesaggio unico, nel racconto in immagini e parole di Christine Godfrey e Yvonne Riccodaldi conquista gli Stases.

(sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 24 Set 21) Il riconoscimento come "Most Dramatic Scenery" nel prestigioso video contest della più autorevole rivista americana di settore, è andato a "The Cinque Terre: 5 Lands of Wine", nel quale la sommelier Yvonne Riccobaldi racconta con la suggestione magnetica delle immagini di Christine Godfrey e Nicola Bordoni, tutti manarolesi di nascita o di adozione, il legame indissolubile tra identità, viticoltura e natura, in un territorio estremo e verticale disegnato da migliaia di terrazzamenti a picco sul mare.

