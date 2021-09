Attenzione: Allerta meteo arancione

Regione Liguria ha diramato lo stato di Allerta Meteo Arancione per temporali a partire dalle 06:00 del 26/09/2021 fino alle 15:00 del 26/09/2021

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 25 Set 21) Si possono verificare fenomeni idrogeologici/idraulici numerosi e/o estesi per piogge diffuse e persistenti. Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.



> Interdizione all'accesso di tutta la rete sentieristica e sospensione della vendita di tutte le tipologie di carte servizi Cinque Terre Card presso tutti i punti vendita ed in modalità on-line.



GIALLA dalle 4.00 alle 6.00 di domani domenica 26 settembre

ARANCIONE dalle 6.00 alle 15.00

GIALLA dalle 15.00 alle 18.00 di domani



Seguire sempre gli aggiornamenti sul sito:

https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Regione Liguria has issued a state of Orange Weather Alert for widespread rain/thunderstorms from

06 am of 26/09/2021 to 15 pm 26/09/2021

Numerous and/or extensive hydrogeological/hydraulic phenomena may occur due to widespread and persistent rainfall. Danger to human safety with potential loss of life.



Prohibition to access the entire path network and suspension of the sale of all the types of service cards "Cinque Terre Card" at all sales points and online.



YELLOW Alert for widespread rain/thunderstorms from 4:00 to 06:00 of tomorrow,26/09/2021

ORANGE Alert for widespread rain/thunderstorms from 06:00 to 15:00 tomorrow,26/09/2021.

YELLOW Alert for widespread rain/thunderstorms from 15:00 to 18:00of tomorrow,26/09/2021.

Please follow updates on the website:

https://allertaliguria.regione.liguria.it/