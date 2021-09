Stati Generali del Parco nazionale delle Cinque Terre

Giovedì 30 settembre 2021, il 1° appuntamento con i tavoli tematici "attività produttive e sostenibili" e "mobilità integrata e gestione dei flussi" cosi come previsti dagli Stati generali del Parco, promossi da Regione Liguria e Parco Cinque Terre

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 29 Set 21) Con il Partrocinio del Ministero per la Transione Ecologica

La plenaria del mattino e la chiusura dei lavori con restituzione dei tavoli si svolgeranno sia in presenza, nella sala principale, sia in remoto, tramite link di invito su piattaforma Zoom al link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cI7OMY5NTs-28JOW7QKT3Q

Dopo l'iscrizione, riceverai un'email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nel webinar

Ore 9.30

PRIMA SESSIONE PLENARIA - APERTURA LAVORI

SALUTI ISTITUZIONALI

Ore 10.30

INTERVENTI E BUONE PRATICHE

Carlo Blasi

Direttore scientifico del Centro di ricerca interuniversitario Biodiversità, Servizi ecosistemici e Sostenibilità

Pianificazione delle aree protette e Strategia europea per la biodiversità 2030

Sandro Carniel

Oceanografo - Direttore della Divisione di Ricerca del Centro STO-CMRE, Dirigente di Ricerca ISP-CNR, componente CTS Area Marina Protetta Cinque Terre

Dove inizia il mare? Sostenibilità e impatti dal largo a costa

Federica Thomasset

Coordinatore scientifico del gruppo di lavoro del Piano del Parco

Il ruolo della pianificazione nella gestione del Parco

Leonardo Tunesi

Responsabile dell'Area Tutela Biodiversità, Habitat e Specie Marine Protette - ISPRA 30 X 30

La strategia europea per la biodiversità per il 2030 e la protezione dell'ambiente marino - Obiettivi e importanza per le realtà locali

Marco Katzemberger

Consigliere Federparchi, Esperto di turismo sostenibile, Albergatore

Turismo sostenibile - Carta Europea come metodo di lavoro

Domenico Calcaterra

Geologo - Università di Napoli Federico II - Centro Studi Rischi Geologici Parco Cinque Terre

Conoscere per prevenire: il contributo delle Geoscienze alla mitigazione dei rischi naturali

Salvatore Gino Gabriele

Presidente Parco Nazionale Isola di Pantelleria

Il governo dei territori nella nuova agenda della sostenibilità e dei cambiamenti climatici: dai Parchi una governance integrata fra Stato e Regioni

Fabio Giuseppini

Amministratore Delegato iReti

IREN, ambiente e mare

Emanuele Raso

Geologo - Parco Nazionale delle Cinque Terre

Rete sentieristica del Parco Nazionale delle Cinque Terre: evoluzione nella gestione e manutenzione

Fabrizio Capellini

Presidente Fondazione Manarola

Fondazione Manarola, un approccio innovativo al recupero dei terreni incolti nel progetto Stonewallsforlife

Ore 12.30

INTERVENTO CONCLUSIVO PRIMA SESSIONE PLENARIA

Donatella Bianchi

Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Giovanni Toti

Presidente Regione Liguria

Modera la sessione plenaria del mattino il giornalista Corrado Ricci

Ore 13.00 LIGHT LUNCH

Ore 14.00 AVVIO TAVOLI DI LAVORO

Tavoli tematici

Attività produttive e sostenibili

Ospitalità - coordina Enrica Maggiani , Referente Carta Europea Turismo Sostenibile del Parco Cinque Terre

, Referente Carta Europea Turismo Sostenibile del Parco Cinque Terre Servizi - coordina Renzo Raffaelli, giornalista

giornalista Agricoltura e pesca tradizionali - coordina Riccardo Sottanis, giornalista

Mobilità integrata e sostenibile e gestione dei flussi

Mobilità terra - coordina Margherita Bozzano , Docente Università IULM Milano

, Docente Università IULM Milano Mobilità mare - coordina Fabio Lugarini, giornalista

Ore 16.30

seconda Sessione plenaria

Restituzione dei lavori da parte dei coordinatori dei tavoli

Ore 17.00 - 18.00

Discussione e chiusura lavori





> Modera la sessione plenaria del pomeriggio il giornalista Paolo Ardito