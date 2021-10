2^ Edizione Cinque Terre National Park Sailing Day

Sabato 2 ottobre, Inclusivity, Sustainability, Blue Innovation e Memorial A. Perioli Trofeo LNI sezione della Spezia

Per la prima volta insieme due importanti eventi velici all'insegna dell'impegno sociale, dello sviluppo tecnologico sostenibile.

Il Parco Nazionale Area Maria Protetta delle Cinque Terre, la sezione della Spezia della Lega Navale Italiana, la Scuola di Mare Santa Teresa – Amarest, in collaborazione con il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, la Sezione Velica della Marina Militare della Spezia e Assonautica, hanno realizzato una significativa sinergia tra due importanti regate con una forte valenza sociale, ambientale, con particolare attenzione allo sviluppo tecnologico eco sostenibile.

Cinque Terre National Park Sailing Day rappresenta l'evento conclusivo di Seafuture 2021, ed è nato proprio per confermare quanto questa manifestazione sia Mare a 360° e attenzione verso i giovani.

Memorial A. Perioli - Trofeo LNI sezione della Spezia nasce per promuovere i principi istituzionali della Lega Navale Italiana che sono tesi a diffondere in particolare tra i giovani, l'amore per il mare e la conoscenza delle problematiche marittime, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientalistiche e naturalistiche. L'ingegner Perioli fu Presidente della LNI sez. La Spezia e fondò il Comitato assistenza malati.

I due eventi che quest'anno hanno deciso di creare sinergia in mare sono impegnati per valorizzare:

Inclusività: aprendo le porte anche a equipaggi nuovi alla competizione, superando le barriere sia fisiche che mentali.

Promozione dell'abbattimento delle barriere architettoniche: dimostrano come lo sviluppo della tecnologia nella progettazione di oggetti e luoghi e l'attenzione all'accessibilità rappresentano un punto di forza a vantaggio di tutti.

Protezione dell' ambiente: proprio in questo Golfo della Spezia e della costa che raccoglie i borghi delle Cinque Terre, che ha saputo vincere la sfida dettata da un territorio composto più di acqua che di terra, facendone la sua fonte di vita e di sostentamento, l'ambiente ideale di aggregazione, integrazione, sviluppo.

Sviluppo Tecnologico sostenibile: una delle imbarcazioni, Amavel, è interamente realizzata in materiale eco sostenibile

Coinvolgimento e sostegno alla crescita della consapevolezza nei giovani: i ragazzi dell'alternanza scuola lavoro che si sono impegnati nei quattro giorni di Seafuture, oggi, sono stati in mare su Goletta Pandora, Ibis, Moby Dick e il leudo Zigoela

Alle Regate e Veleggiate hanno partecipato 34 imbarcazioni sia moderne che d'epoca, quattro di esse della Marina Militare.

Lo scenario del Golfo dei Poeti e della costa delle Cinque Terre hanno evidenziato lo stretto legame tra territorio, mare, sviluppo, evoluzione.

Vince il Trofeo Seafuture l'imbarcazione Twenty

Vince il Trofeo Memorial Perioli: Melagodo

Bravi tutti i partecipanti, le classifiche di dettaglio sul sito: http://www.leganavalelaspezia.it/2021/trofeo-l.n.i.---seafuture-2021.html