Anniversario della Nascita di Eugenio Montale

Oggi anche il Doodle di Google celebra il 125esimo anniversario della nascita di ๐„๐ฎ๐ ๐ž๐ง๐ข๐จ ๐Œ๐จ๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ž (Genova, 12 ottobre 1896 โ€“ Milano, 12 settembre 1981).

(Sede Parco Cinque Terre, 12 Ott 21) L'illustratore Andrea Serio, autore del Doodle di Google, ha ritratto il poeta sullo sfondo delle Cinque Terre e del loro inconfondibile paesaggio terrazzato. Quasi a ricordare che il contesto in cui costruiamo i nostri primi ricordi, la natura che ci circonda, è appartenenza, determina la nostra misura delle emozioni e della bellezza. Nel caso di Montale, la sua poetica: le Cinque Terre e in particolare Monterosso, sono stati i luoghi della sua infanzia, di forte ispirazione per la sua prima raccolta di liriche, ๐Ž๐ฌ๐ฌ๐ข ๐๐ข ๐’๐ž๐ฉ๐ฉ๐ข๐š (1925). Qui la presenza del poeta premio Nobel è ancora fortissima.

L'occasione per scoprire l'attualità delle sue liriche e la bellezza del paesaggio che le hanno ispirate, cade in occasione della ๐†๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐š ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ข ๐๐š๐ซ๐œ๐ก๐ข L๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐š๐ซ๐ข : il 23 e il 24 ottobre il Parco organizza due "trekking poetici" per immergersi nelle suggestioni di quella terra de "i limoni", le "lame d'acqua" e i "muri d'orto", attraverso la chiave di lettura della poesia.

- Il 23 ottobre "๐€๐ฅ๐›๐ž๐ซ๐จ ๐‚๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š ๐Œ๐ž๐ซ๐š๐ฏ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ๐ฌ๐š" da Monterosso a Vernazza passando per i Santuari di Soviore e Reggio e i loro alberi monumetali. (Al Link)

- Il 24 ottobre il ๐†๐ž๐ฅ๐ฌ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐œ๐จ, con partenza da Campiglia

(Al Link)