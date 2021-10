Aggiornamento ripristino sentiero SVA: trasporto pietre

Prosegue il lavoro sul sentiero Verde Azzurro da Vernazza a Monterosso: trasporto pietre con elicottero per completare il lavoro di ripristino del tratto che resta chiuso per consentire le operazioni di ricostruzione.

(Sede Parco Cinque Terre, 14 Ott 21) Sono 2,4 le tonnellate di pietre stimate per completare la ricostruzione del grande muro a secco (circa 8 metri), su cui si sviluppa la porzione del sentiero SVA da Vernazza a Monterosso, crollata a seguito delle ingenti piogge delle scorse settimane.



Viste le difficoltà a raggiungere il cantiere dove gli addetti del Consorzio ATI Cinque Terre stanno già lavorando alla messa in opera del muro per il ripristino della percorribilità del tratto, i materiali lapidei necessari sono stati trasportati dal Parco mediante l'utilizzo dell'elicottero, il 12 ottobre scorso.



Il sentiero SVA da Vernazza a Monterosso resta chiuso per consentire l'intervento in tempi celeri. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla percorribilità della rete sentieristica per Parco sia sul portale dell'Ente sia sulla web app al link mappe.parconazionale5terre.it