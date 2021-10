VII° Giornata Europea de I Parchi Letterari

domenica 24 ottobre 2021, incontri, percorsi naturalistici e letterari, case museo, spettacoli, mostre, persone, luoghi e ricette che hanno ispirato alcune tra le più belle pagine della letteratura

(Sede Parco Cinque Terre, 20 Ott 21) E quell'ombra gentil per cui si noma Pietola più che villa mantoana, del mio carcar diposta avea la soma. (Purg., XVIII,82,83) Quest'anno inizieremo il nostro lungo viaggio celebrando luoghi danteschi nella natura virgiliana a Mantova e continueremo a Galtellì per festeggiare i 150 di Grazia Deledda.

Un lungo percorso nel nome di una letteratura senza confini, così come amiamo ricordare ogni anno nel Parco Letterario Ernst Bernhard istituito nel Campo di internamento di Ferramonti di Tarsia. Oggi più che mai desideriamo che il lettore disponga di una chiave di lettura che stimoli la visita di luoghi altrimenti considerati solo per il loro panorama: un viaggio reso reale e attuale dall'incontro con personaggi viventi che introducono a un racconto inseparabile dalla località che li ospita. Ma è innanzitutto la consapevolezza da parte di una Comunità del proprio patrimonio materiale e immateriale, della storia, delle tradizioni e delle peculiarità della filiera agroalimentare, l'elemento fondamentale nel lavoro di tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico.

La difesa sociale più avanzata è proprio quella culturale, strumento di sopravvivenza non solo per gli endemismi ma anche per le identità locali. A Recanati saliremo sul Monte Tabor per ammirare i Monti Sibillini oltre la siepe di ligustro e Francesco Petrarca ci mostrerà ad Arquà il "secondo Elicona che per te e per le Muse ho allestito sui Colli Euganei". Nino Chiovini e Giuseppe Dessì ci sveleranno dalla Val Grande e da Villacidro "La maestà dei monti e la solennità degli alberi"; così come Policarpo Petrocchi e Attilio Bertolucci ci indirizzeranno alle storie antiche dell'Appennino.

A Ostia scopriremo con Pier Paolo Pasolini che cultura e ambiente insieme sono fondamentali nel lavoro di recupero e sviluppo di un territorio. Pietro Querini ci farà sbarcare a Røst nell'Arcipelago delle Lofoten dove: "Per tre mesi all'anno, cioè dal giugno al settembre, non vi tramonta il sole, e nei mesi opposti è quasi sempre notte..."; mentre con Johan Peter Falkberget conosceremo le storie dei minatori e dei contadini di Røros. Con i luoghi cari a Gabriele d'Annunzio visiteremo l'Abruzzo di Benedetto Croce, padre delle prima legge italiana sulla tutela del paesaggio. E affideremo a Pier Maria Rosso di San Secondo e Gesualdo Bufalino il compito di raccontarci la Sicilia profonda.

Prendendo ispirazione dalla poesia di Eugenio Montale, impareremo a conoscere e conservare la biodiversità̀ e i valori del paesaggio naturale e culturale delle Cinque Terre, due gli appuntamenti: "Albero Creatura Meravigliosa" - Sabato 23 Ottobre 2021 (info al link) e Il Gelso del Persico - Domenica 24 Ottobre 2021 (info al link)



Immersi nelle Foreste Casentinesi viaggeremo con le fate, gli orchi, le principesse, i soldati e i santi del Casentino di Emma Perodi Ripercorreremo "Gli angoli magici, i luoghi dell'ispirazione di grandi autori e poeti" ospitati nel Parco di Monza dalla Regina Margherita e nel Giardino di Ninfa da Marguerite Chapin Caetani, due mecenati che hanno aperto alle arti le loro meravigliose dimore. Con Federico II a Melfi, Isabella Morra a Valsinni, Albino Pierro a Tursi, Francesco Mario Pagano a Brienza, Francesco Lomonaco a Montalbano Jonico e Carlo Levi ad Aliano scopriremo una Basilicata meravigliosa anche in autunno inoltrato. A "Libro e Ambiente" è dedicato anche lo speciale www.parktimemagazine.com che uscirà in concomitanza della nostra festa con nuove emozioni e idee di viaggio in Italia e non solo in un dialogo tra chi quei territori li vive quotidianamente (Almanacco) e chi li ha visitati o vorrebbe visitarli dopo averne letto sulle pagine di un libro o nei versi di una poesia (Magazine).

Il programma conpleto su www.parchiletterari.com