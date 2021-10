Avviso pubblico esplorativo

Avviso pubblico esplortativo di manifestazione d'interesse per l'alienazione o per la cessione in locazione di immobili di proprietà dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre

(Sede Parco Nazionale delle Cinque Terre, 21 Ott 21) A seguito degli Avvisi di asta pubblica per la vendita di beni immobili di proprietà del Parco Nazionale delle Cinque Terre inseriti nel patrimonio immobiliare dell'Ente prot. 10511 del 13/10/2017 e prot. 6872 del 13/06/2019, il primo andato deserto e il secondo con la vendita di un solo immobile, ed alla Determinazione Dirigenziale n. 537 del 28/09/2021 per avviare la manifestazione d'interesse per l'acquisto della proprietà o l'assunzione in locazione degli immobili di proprietà dell'Ente Parco, ciascuno acquistabile per compravendita o acquisibile in locazione in modo indipendente l'uno dall'altro, l'Ente Parco pubblica l'Avviso pubblico esplortativo di manifestazione d'interesse per l'alienazione o per la cessione in locazione di immobili di proprietà dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre

